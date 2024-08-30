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Otel havuzunda akılalmaz ölüm! Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşmüştü... Genç kadın toprağa verildi

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#Antalya#Alanya#Otel
Otel havuzunda akılalmaz ölüm Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşmüştü... Genç kadın toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 13:34

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenirken üzerine çatıdan baca kapağı düşen ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybeden hemşire Hanım Kaya Orakcı (37), memleketi Hakkari’de toprağa verildi.

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Olay, 24 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Tatilini eşi ve 2 çocuğuyla Alanya'da yapan hemşire Hanım Kaya Orakcı, otelin havuz kenarında şezlongda oturduğu sırada, çatıdan 40x40 santimetre büyüklüğündeki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı. Kapak, yaklaşık 20 metreden Hanım Kaya Orakcı'nın üzerine düştü.

Otel havuzunda akılalmaz ölüm Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşmüştü... Genç kadın toprağa verildi

Başına ve beline isabet eden baca kapağından yaralanan Orakcı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hanım Kaya Orakçı, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Otel havuzunda akılalmaz ölüm Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşmüştü... Genç kadın toprağa verildi

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Orakçı'nın cenazesi, Alanya'dan uçakla Van'a, oradan da kara yoluyla Hakkari’ye getirildi. Merzan Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında yüzlerce kişinin katılımıyla Orakçı'nın cenazesi, gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi. Cenazeye Ak Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum müdürleri, STK temsilcileri, yakınları ve sağlık çalışanları da katıldı.

Otel havuzunda akılalmaz ölüm Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşmüştü... Genç kadın toprağa verildi

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan otelin genel müdürü M.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Orakcı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hakkari'de hemşire olarak görev yapan Hanım Kaya Orakcı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otel havuzunda akılalmaz ölüm Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşmüştü... Genç kadın toprağa verildi

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan olay, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; havuz kenarındaki şezlongda oturan Orakcı'nın üzerine baca kapağının düştüğü anlar yer aldı. Şezlongun yanındaki çocuğun kıl payı kurtulduğu kazada Orakcı'ya diğer tatilcilerin ve sağlık personelinin yardım ettiği anlar da kameraya yansıdı. 

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Otel havuzunda akılalmaz ölüm Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşmüştü... Genç kadın toprağa verildi

Otel havuzunda akılalmaz ölüm Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düşmüştü... Genç kadın toprağa verildi

 

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#Antalya#Alanya#Otel

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