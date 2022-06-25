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Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere baÄŸlantÄ± yolunda, 11 Ekim 2021 tarihinde bir otomobilin yandÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±. AraÃ§ sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼kten sonra yapÄ±lan incelemede, koltukta kan izleri tespit edildi. Polis ekipleri, otomobilin sahibi Nuri YÄ±ldÄ±z'Ä±n evine gittiÄŸinde, eÅŸi Esra YÄ±ldÄ±z'Ä± (38) boÄŸazÄ± kesilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ halde buldu. Nuri YÄ±ldÄ±z ise 14 Ekim 2021 tarihinde, BeylikdÃ¼zÃ¼ DereaÄŸzÄ± Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasÄ±nda bulunan boÅŸ bir arazide, kafasÄ±ndan tabancayla vurulmuÅŸ olarak bulundu. ÅžÃ¼phelilerin Esra YÄ±ldÄ±z'Ä± boÄŸazÄ±nÄ± keserek evinde, Nuri YÄ±ldÄ±z'Ä± da kaÃ§Ä±rarak, BeylikdÃ¼zÃ¼'nde tabancayla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, otomobilini de ateÅŸe verdikleri belirlendi.Â

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2'ÅžER KEZ AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÃœEBBET

SoruÅŸturma sÄ±rasÄ±nda incelenen gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde Esra YÄ±ldÄ±z'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gece evine gelen koyu renk ÅŸapkalÄ± ve maskeli iki erkeÄŸe kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±, bu kiÅŸilerin 10 dakika sonra binadan Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± tespit edildi. Nuri YÄ±ldÄ±z'Ä±n ise, BeyoÄŸlu'ndaki bir otelden tek baÅŸÄ±na ayrÄ±ldÄ±ktan sonra, bir parkÄ±n Ã¶nÃ¼nde dÃ¶rtlÃ¼leri yanan bir otomobilin Ã¶nÃ¼nde durduÄŸu, daha sonra Edirne yÃ¶nÃ¼ne gittiÄŸi belirlendi. SoruÅŸturma dosyasÄ±nda Nuri YÄ±ldÄ±z'Ä±n otomobili BahÃ§elievler, KÃ¶roÄŸlu Sokak'ta gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenirken, aracÄ±n Ã¶n camÄ±nÄ±n Ã§atlak olduÄŸu tespit edildi. Nuri YÄ±ldÄ±z'Ä±n BeylikdÃ¼zÃ¼'nde cesedinin bulunduÄŸu bÃ¶lgede cinayette kullanÄ±lan 9 milimetre Ã§apÄ±nda tabanca da bulundu. Polis, BahÃ§elievler ve Esenler'deki iki adreste Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ã§iftin yakÄ±nÄ± 4'Ã¼ kadÄ±n 7 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± otelci Ã§ift cinayetiyle ilgili soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±. Nuri YÄ±ldÄ±z'Ä±n Ã¶z yeÄŸenleri olan 3 sanÄ±k hakkÄ±nda 'Kasten adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 2'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§tÄ±.Â

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ANNE: 9 AYDIR YAÅžAMIYORUM, ENKAZIM

KÄ±zÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ± ve elbisesini sahibi olduÄŸu anaokulundaki odasÄ±na asan Esra YÄ±ldÄ±z'Ä±n annesi Yasemen DalkÄ±lÄ±Ã§, "Onlar dÄ±ÅŸarÄ±da nefes alÄ±rken, ben burada nefes alamÄ±yorum. Ben burada resimleri, elbisesi ile oyalanÄ±yorum. Yavrumu katleden insanlarÄ±n Allah bin defa belalarÄ±nÄ± versin, gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmesinler. OnlarÄ±n aileleri benden beter acÄ±lar Ã§eksin. Ben 9 aydÄ±r yaÅŸamÄ±yorum, bir enkazÄ±m. Yavrumun katillerinin en aÄŸÄ±r cezayÄ± aldÄ±klarÄ± anÄ± gÃ¶rmek iÃ§in yaÅŸÄ±yorum. Hayattaki her ÅŸeyi unuttuk. Ben her pazar gecesi kÄ±zÄ±mÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, saat 03.00'te uyanÄ±yorum. Ä°laÃ§larla ayakta durmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Kamuoyuna, adaletimize yalvarÄ±yorum. Sonuna kadar cezalarÄ±nÄ±n verilmesini bekliyorum. Benim yavrumu geri getirsinler. Sonuna kadar davanÄ±n arkasÄ±ndayÄ±m. Ceza almalarÄ± iÃ§in elimden geleni yapacaÄŸÄ±m" dedi.Â

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"DOSYADA DELÄ°LLER SABÄ°T"

Avukat Eren Serdar DHA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamenin KÃ¼Ã§Ã¼kekmece AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiÄŸini belirtti. Serdar, "SanÄ±klar, 'Kasten adam Ã¶ldÃ¼rmek' suÃ§undan 2'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶mÃ¼r boyu hapis, 'Mala zarar verme', 'Konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal' ve 'RuhsatsÄ±z silah bulundurma' suÃ§larÄ±ndan yargÄ±lanacak. Dosyada deliller sabit" dedi.