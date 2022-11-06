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Otelci çift Esra ve Nuri YÄ±ldÄ±z cinayeti! KÄ±zÄ±nÄ±n katledildiÄŸi eve 389 gün sonra girdi, gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#BeyoÄŸlu#Fatih
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 06, 2022 13:39

Ä°stanbul BeyoÄŸlu ve Fatih'te otel sahibi olan Nuri ve Esra YÄ±ldÄ±z Ã§iftinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin Ã¼zerinden 389 gÃ¼n geÃ§ti. Cinayet soruÅŸturmasÄ±nda Nuri YÄ±ldÄ±z'Ä±n 3 yeÄŸeni hakkÄ±nda 2'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±. YargÄ±lama eylÃ¼l ayÄ±nda baÅŸladÄ± ve ilk duruÅŸmada mahkeme Esra YÄ±ldÄ±z'Ä±n boÄŸazÄ± kesilerek vahÅŸice Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ evin sahiplerine teslim edilmesine karar verdi. Esra YÄ±ldÄ±z'Ä±n annesi Yasemen DallÄ±, bu karar Ã¼zerine kÄ±zÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ AvcÄ±lar'daki evine ilk kez gitti. KÄ±zÄ±nÄ±n katledildiÄŸi evi toparlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ve dava sonuÃ§lanÄ±ncaya kadar bekleyeceÄŸini sÃ¶yleyen DallÄ±, gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde "Benim yavruma nasÄ±l kÄ±ydÄ±lar? Bana bu bÃ¼yÃ¼k acÄ±yÄ± yaÅŸattÄ±lar. Benim Ã§iÃ§eÄŸimi soldurdular" diye feryat etti.

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BeyoÄŸlu ve Fatih'te otel sahibi olan Nuri ve Esra YÄ±ldÄ±z Ã§iftinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere baÄŸlantÄ± yolunda 11 Ekim 2021 tarihinde bir otomobilin yandÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±yla ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AraÃ§ sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼kten sonra yapÄ±lan incelemede, koltukta kan izleri tespit edildi. Polis ekipleri, otomobilin sahibi Nuri YÄ±ldÄ±z'Ä±n evine gittiÄŸinde, eÅŸi Esra YÄ±ldÄ±z'Ä± (38) boÄŸazÄ± kesilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ halde buldu. Nuri YÄ±ldÄ±z ise 14 Ekim 2021 tarihinde BeylikdÃ¼zÃ¼, DereaÄŸzÄ± Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasÄ±nda bulunan boÅŸ bir arazide kafasÄ±ndan tabancayla vurulmuÅŸ olarak bulundu.

Otelci Ã§ift Esra ve Nuri YÄ±ldÄ±z cinayeti KÄ±zÄ±nÄ±n katledildiÄŸi eve 389 gÃ¼n sonra girdi, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu
SanÄ±klarÄ±n Esra YÄ±ldÄ±z'Ä± boÄŸazÄ±nÄ± keserek evinde, Nuri YÄ±ldÄ±z'Ä± da kaÃ§Ä±rarak BeylikdÃ¼zÃ¼'nde tabancayla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, otomobilini de ateÅŸe verdikleri belirlendi. YapÄ±lan soruÅŸturma sonunda Nuri YÄ±ldÄ±z'Ä±n yeÄŸenleri, Aleyna (21), MÃ¼hyettin (36) ve Ferhat YÄ±ldÄ±z (28) hakkÄ±nda 2'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis cezasÄ± dava aÃ§Ä±ldÄ±.

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EylÃ¼l ayÄ±nda baÅŸlayan yargÄ±lamada sanÄ±klar, suÃ§lamalarÄ± reddetti. Mahkeme, yargÄ±lama iÃ§in gerekli deliller toplandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Esra YÄ±ldÄ±z'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ evin, yasal mirasÃ§Ä±larÄ±na teslim edilmesine karar verdi.

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Otelci Ã§ift Esra ve Nuri YÄ±ldÄ±z cinayeti KÄ±zÄ±nÄ±n katledildiÄŸi eve 389 gÃ¼n sonra girdi, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

"BENÄ°M Ã‡Ä°Ã‡EÄžÄ°MÄ° SOLDURDULAR"

Mahkemenin kararÄ± Ã¼zerine 4 KasÄ±m Cuma gÃ¼nÃ¼ AvcÄ±lar'daki eve giden Esra YÄ±ldÄ±z'Ä±n annesi Yasemen DallÄ±, 389 gÃ¼n sonra kÄ±zÄ±nÄ±n katledildiÄŸi yerde DHA ekibine konuÅŸtu.

Otelci Ã§ift Esra ve Nuri YÄ±ldÄ±z cinayeti KÄ±zÄ±nÄ±n katledildiÄŸi eve 389 gÃ¼n sonra girdi, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu
Evin mÃ¼hÃ¼rlÃ¼ kapÄ±sÄ± kÄ±rÄ±lÄ±p, kilidi deÄŸiÅŸtirildikten sonra eve giren Yasemen DallÄ±'Ä±nÄ±n ayakta zor durduÄŸu gÃ¶zlendi.

Otelci Ã§ift Esra ve Nuri YÄ±ldÄ±z cinayeti KÄ±zÄ±nÄ±n katledildiÄŸi eve 389 gÃ¼n sonra girdi, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu
Evde dolaÅŸan DallÄ±, gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§erisinde kÄ±zÄ±nÄ±n eÅŸyalarÄ±na ve albÃ¼mÃ¼ne baktÄ±.

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Otelci Ã§ift Esra ve Nuri YÄ±ldÄ±z cinayeti KÄ±zÄ±nÄ±n katledildiÄŸi eve 389 gÃ¼n sonra girdi, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu
Yasemen DallÄ±, "Benim yavruma nasÄ±l kÄ±ydÄ±lar? Bana bu bÃ¼yÃ¼k acÄ±yÄ± yaÅŸattÄ±lar. Benim Ã§iÃ§eÄŸimi soldurdular. Allah onlarÄ±n binlerce belasÄ±nÄ± versin. GÃ¼l gibi yavrumu aldÄ±lar benden. BelalarÄ±nÄ± bulsunlar. Ben kÄ±zÄ±mÄ±n mezar taÅŸÄ±na, buraya geldim, duvarlarÄ±na sarÄ±lÄ±yorum. Adalet bu deÄŸil" diyerek aÄŸladÄ±.

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DallÄ±, evi toparlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ve dava sonucuna kadar bekleyeceÄŸini, ardÄ±ndan kiralayarak genÃ§lere eÄŸitim bursu olarak vereceÄŸini sÃ¶yledi.

Otelci Ã§ift Esra ve Nuri YÄ±ldÄ±z cinayeti KÄ±zÄ±nÄ±n katledildiÄŸi eve 389 gÃ¼n sonra girdi, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

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#Ä°stanbul#BeyoÄŸlu#Fatih

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