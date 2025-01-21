Otel yangınında yeni görüntüler ortaya çıktı: Çarşafla böyle atladılar

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Bolu Valiliği, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını bildirdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili bilgiler gelirken alevlerin oteli sardığı ilk anlar saniye saniye kaydedildi.

Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, saat 03.27'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktığı ihbarının yapıldığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 10'A YÜKSELDİ



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

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CAN PAZARI



yangın faciasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir cep telefonuyla çekilen görüntülerde vatandaşların yangından kurtulmak için camdan çarşaflar sarkıtarak alt kata inmeye çalıştığı görüldü.

CNN TÜRK Haber Müdürü Nihat Uludağ, acı olayla ilgili, "Aslında o panik anı. Vatandaşlarımız öyle tedbir almasa itfaiye kurtarabilirdi. Maalesef çarşafların kopması sonucu düşerek hayatını kaybetmiş." dedi.