×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otel yangınında yeni görüntüler ortaya çıktı: Çarşafla böyle atladılar

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Otel#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 09:02

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. 32 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Otelde kalan vatandaşlar yangından kurtulmak için camdan çarşafla sarkarak alt kata inmeye çalıştılar. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Bolu Valiliği, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını bildirdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili bilgiler gelirken alevlerin oteli sardığı ilk anlar saniye saniye kaydedildi.

Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, saat 03.27'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktığı ihbarının yapıldığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 10'A YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

Otel yangınında yeni görüntüler ortaya çıktı: Çarşafla böyle atladılar

Haberin Devamı

CAN PAZARI

yangın faciasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir cep telefonuyla çekilen görüntülerde vatandaşların yangından kurtulmak için camdan çarşaflar sarkıtarak alt kata inmeye çalıştığı görüldü.

CNN TÜRK Haber Müdürü Nihat Uludağ, acı olayla ilgili, "Aslında o panik anı. Vatandaşlarımız öyle tedbir almasa itfaiye kurtarabilirdi. Maalesef çarşafların kopması sonucu düşerek hayatını kaybetmiş." dedi.

Otel yangınında yeni görüntüler ortaya çıktı: Çarşafla böyle atladılar

Öte yandan Bolu Valisi Aydın, iki kişinin camdan atlayarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Gözden KaçmasınBoluda kayak merkezinde yangın faciası: Can kaybı 10a yükseldi, çok sayıda yaralı varBolu'da kayak merkezinde yangın faciası: Can kaybı 10'a yükseldi, çok sayıda yaralı varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Otel#Yangın

BAKMADAN GEÇME!