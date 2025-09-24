×
HABERLERGündem Haberleri

Otel ve restoranlarda müşterilere yedireceklerdi: Hepsi imha edildi

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Patates#İmha
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 10:37

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ayanoğlu Mahallesi’nde otel ve restoranlara işlenmiş patates sağlayan tesisi denetledi. Hijyen dışı koşullarda üretim yapan işletmede 1,5 ton patates imha edildi.

Kepez Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Ayanoğlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işleme tesisinde denetleme yaptı.

Yapılan kontrollerde, otel ve restoranlara işlenmiş patates temin eden işletmenin gerekli izinlere sahip olmadığı ortaya çıktı. Denetim sırasında işletmede hijyen kurallarına aykırı koşullar gözlendi.

İşletme içerisinde ağır koku oluştuğu, gıda güvenliğine uygun olmayan ortamlarda üretim yapıldığı belirlendi. Yetkililer, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmemesi için 1,5 ton işlenmiş patatesi imha etmek üzere işlem altına aldı. İşletme hakkında yasal süreç başlatıldı.

'VATANDAŞIMIZIN GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR'

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sağlıksız ve denetimsiz üretime karşı kararlı olduklarını vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin sofrasına sağlıksız gıdaların ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Kepez Belediyesi olarak denetimlerimizi sıklaştırıyor, halkımızın sağlığını korumak için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşımızın güvenliği ve sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Kaçak ve hijyen dışı üretim yapanlara göz yummayacağız" diye söyledi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetiminde sağlığı tehdit eden çok sayıda ürün tespit edilerek imha etti.

İlçede gerçekleştirilen denetimler sırasında market raflarında ve tezgahlarda satışa sunulan birçok ürünün sağlıksız koşullarda muhafaza edildiği belirlendi.

Üzeri küflenmiş ve ambalajı yıpranmış peynirler, salamura koşullarına uygun olmayan zeytinler, soğuk zinciri kırılmış etler ile son kullanma tarihi geçmiş temizlik ürünleri, zabıta ekiplerince toplatılarak imha edildi. / Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)

