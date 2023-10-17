Otel sahibi Nuri Yıldız ve eşini katletmişlerdi! İşte canilerin cezası

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Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ferhat Yıldız SEGBİS ile bağlanırken diğer 2 tutuklu sanık, maktullerin aileleri ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Söz hakkı verilen şikayetçiler sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

SANIKLAR SON KEZ SAVUNMA YAPTI

Asıl suçluların kendilerinin olmadığını söyleyen Ferhat Yıldız, “Bu olaydan kim karlı çıkmışsa asıl suçlu odur. Ben yapmadım" dedi. Mühyettin Yıldız ise, “Amcamı yıkayan ben, toprağa gömen ben. Avcılar belediye başkanı geçen celse destek için gelmiş. Madem öyle cenazede niye yoktu" dedi.

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Aleyna Yıldız ise, "Benim hayatım söz konusu. Benim üzerime atılı 2 konu var. Biri gece dışarı çıkmamla ilgili, olayların bu raddeye geleceğini tahmin etmedim. O gün kötü bir gün geçirdiğimden dışarı çıktım ve bunu aileme söylemek istemedim. Bu yüzden tanık olarak ifadem alındığında bunu söylemedim. Hepsi bu. Ben ağabeyimle gece hiç konuşmadım. Bahsedilen numara babama aittir. Babam aynı evde bulunduğumuzda da beni arar. Ben mağdurum, benim ne amcamla ne yengenle bir husumetim yok. İki senedir suçsuz günahsız yere tutukluyum. HTS raporlarında da amcamla ortak bazımın bulunmadığını kanıtlamıştır" dedi.

KARAR VERİLDİ

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Mühyettin Yıldız ve Ferhat Yıldız’a amcalarına ve yengelerine yönelik ‘Kasten öldürme’ suçunu işlediklerinden iki kez müebbet hapis cezası verirken Aleyna Yıldız’ın amcasına yönelik ‘Kasten öldürme’ suçunu işlemesi gerekçesiyle bir kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Aleyna Yıldız ‘Ruhsatsız silah taşıma’ suçundan 2 yıl hapis cezası ve 1600 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız ise 3 ayrı suçtan ayrı ayrı toplamda 8 yıl hapis ve 1600 TL adli para cezasına hükmedildi.

“YAVRUMUN EVİNİNİN DUVARLARI HALA KANLI KARARI KABUL ETMİYORUM"

Duruşma sonrası gazetecilere açılamalarda bulunan Esra Yıldız’ın annesi Yasemen Dallı verilen karara gözyaşları içerisinde isyan etti. Dallı, "Bizim adaletten beklediğimiz karar bu değildi. Bu planlayarak ve hunharca işlenen bir cinayet, iki kişinin bu şekilde öldürülmesine asla yalnızca müebbet hapis cezası verilemez. Ben sonuna kadar bu davanın peşinde olacağım. Ben yavrumun mezarına gidip ‘yavrum kanın yerde kalmadı’ diyemem. Benim yavrumun evininin duvarları hala kanlı. Ben böyle bir adaleti kabul etmiyorum. Ben yavrumun mezar taşını öpüyorum. Gece 12’de mezarına gidiyorum. Onlar da kalmış içeride olmaktan şikayet ediyorlar. Benim kızım en güvenli olduğu yerde evinde pijamalarıyla boğazı kesilerek öldürüldü" dedi. Avukat Eren Serdar ise Mahkemeni hukuk garabetine imza attığını söyledi.

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İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 11 Ekim 2021 tarihinde Esenyurt Haramidere mevkiinde otoyol kenarında Nuri Yıldız'a ait aracın yanar vaziyette bulunduğu belirtildi. Söndürme işlemleri sırasında yapılan incelemede aracın içinde kimsenin bulunmadığı görülürken dış kısmında kan olduğu tespit edildi. İddianamede Nuri Yılmaz’a ulaşmak için Denizköşkler Mahallesinde bulunan ikametine gidildiği belirtilirken evin kapısının kilitli olması üzerine çilingirle kapının açtırılıp içeri girildiğinde maktulün eşi Esra Yıldız’ın boğazının kesilerek öldürüldüğü kaydedildi. Ayrıca, Nuri Yıldız’ın da Beylikdüzü’nde başına isabet eden 3 kurşunla öldürüldüğüne yer verildi. Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamera görüntülerinde Esra Yıldız'ın öldürüldüğü gece evine gelen koyu renk şapkalı ve maskeli iki erkeğe kapıyı açtığı, bu kişilerin 10 dakika sonra binadan çıktıkları tespit edildi. Nuri Yıldız'ın ise, Beyoğlu'ndaki bir otelden tek başına ayrıldıktan sonra, bir parkın önünde dörtlüleri yanan bir otomobilin önünde durduğu, daha sonra Edirne yönüne gittiği belirlendi. Şüphelilerin kullandığı cep telefonu hatlarının HTS kayıtlarının incelenmesi üzerine şüphelilerin olay saatinde evde olmadıkları belirlendi. Yapılan araştırmada şüpheliler, maktul Esra Yıldız’ın bulunduğu konuta girdikleri kamera görüntülerinde ve HTS kayıtlarından tespit edildi. Tespitler sonucunda şüpheliler Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız olduğu belirlendi. Otomobili park edip ayrılan şüphelinin ise Aleyna Yıldız olduğu teşhis edildi. Cumhuriyet Başsavcısı, 3 sanık hakkında ‘ Tasarlayarak öldürme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 ayrı suçtan 9’ar yıl hapis cezası talep edildi.