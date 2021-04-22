Otel rezervasyonu olanlar yasaktan muaf mı sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Konuyla ilgili güncel bir açıklama yapmayan İçişleri Bakanlığı, 18.11.2020 Tarihli 19161 Sayılı genelgede, şu açıklamayı yapmıştı;

"Soru 22. Otel rezervasyonu bulunan kişiler sokağa çıkma kısıtlaması süresi içerisinde özel araçlarıyla seyahat edebilirler mi?



Cevap 22: Otel rezervasyonu bulunan vatandaşlarımız konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir."

Bu muafiyetin hala geçerli olup olmadığını Alo 199 hattını arayarak öğrenebilirsiniz.

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