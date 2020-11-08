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Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 08.11.2020 - 01:54 | Son Güncelleme:

Otel restoranında bıçaklı kavga: 2 yaralı 

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Otel restoranında bıçaklı kavga: 2 yaralı 
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Kayseri'de bir otelin restoranında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarında bulunan bir otelin restoranında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, O.Ç. eline geçirdiği bıçakla T.Ö. ve E.K.’yı yaraladı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın şüphelisi O.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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