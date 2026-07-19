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Otel odasÄ±nda sÄ±r Ã¶lÃ¼mâ€¦. YanÄ±ndaki maddeler ekipleri alarma geÃ§irdi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Antalya Otel Ölümü#Orhan Akyol#Tehlikeli Madde
Otel odasÄ±nda sÄ±r Ã¶lÃ¼mâ€¦. YanÄ±ndaki maddeler ekipleri alarma geÃ§irdi
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 19:38

Antalya'da bir kiÅŸi, kaldÄ±ÄŸÄ± otel odasÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu. ÅžahsÄ±n yanÄ±nda bulunan kap iÃ§erisinde sÄ±vÄ± ve katÄ± iki madde nedeniyle AFAD ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, sÄ±vÄ± maddenin hepta deka floor oktan sÃ¼lfonik asit Ã§Ã¶zeltisi olduÄŸu belirlendi.

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Olay, Ã¶ÄŸlen saatlerinde KonyaaltÄ± ilÃ§esi Akkuyu Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k bir hafta Ã¶nce Ankara'dan tatil iÃ§in Antalya'ya gelen Orhan Akyol (28), KonyaaltÄ± ilÃ§esindeki bir sÃ¼it otele yerleÅŸti. En son 2 gÃ¼n Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸanlar tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼len Akyol, kaldÄ±ÄŸÄ± odanÄ±n kapÄ±sÄ±na â€˜RahatsÄ±z etmeyin' yazÄ±sÄ± astÄ±. BugÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerinde odayÄ± boÅŸaltmasÄ± gereken Akyol'un kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§alan otel gÃ¶revlileri, yanÄ±t alamayÄ±nca odaya girdiklerinde Akyol'u hareketsiz ÅŸekilde buldu.

Otel odasÄ±nda sÄ±r Ã¶lÃ¼mâ€¦. YanÄ±ndaki maddeler ekipleri alarma geÃ§irdi

OlayÄ±n 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne bildirilmesi Ã¼zerine otele polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YapÄ±lan kontrolde Akyol'un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Bunun Ã¼zerine olay yerine Antalya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ve Olay Yeri Ä°nceleme ekipleri sevk edildi. Cinayet BÃ¼ro ekipleri yaptÄ±klarÄ± ilk incelemede Akyol'un cansÄ±z bedeninin yanÄ±nda iki farklÄ± kap iÃ§erisinde birisi sÄ±vÄ±, diÄŸeri katÄ± iki madde olduÄŸunu fark etti. Kimyasal madde olabileceÄŸi ÅŸÃ¼phesi Ã¼zerine olay yerine AFAD ekipleri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

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Otel odasÄ±nda sÄ±r Ã¶lÃ¼mâ€¦. YanÄ±ndaki maddeler ekipleri alarma geÃ§irdi



AFAD ODADA Ã–LÃ‡ÃœM YAPTI

Oksijen tÃ¼pÃ¼ ve maske takarak odaya giren AFAD ekipleri, KBRN (tehlikeli madde) Ã¶lÃ§Ã¼m ve tespit cihazÄ± ile yaptÄ±klarÄ± Ã¶lÃ§Ã¼mde sÄ±vÄ± maddenin hepta deka floor oktan sÃ¼lfonik asit Ã§Ã¶zeltisi olduÄŸunu belirledi. SavcÄ±lÄ±k ve Olay Yeri Ä°nceleme ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gencin cenazesi, kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in Antalya Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kap iÃ§erisinde bulunan diÄŸer madde ise incelenmek Ã¼zere delil torbasÄ±na konularak muhafaza altÄ±na alÄ±ndÄ±.

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Otel odasÄ±nda sÄ±r Ã¶lÃ¼mâ€¦. YanÄ±ndaki maddeler ekipleri alarma geÃ§irdi

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#Antalya Otel Ölümü#Orhan Akyol#Tehlikeli Madde

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