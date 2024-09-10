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Otel odasında sevgilisini katletti

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#Otel#Cinayet#Sevgili
Otel odasında sevgilisini katletti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 07:00

Beyoğlu’nda bir kişi, otel odasında sevgilisini darbederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Otel ise mühürlendi.

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İstanbul Beyoğlu’ndaki Şehit Muhtar Mahallesi’ndeki otelin birinci katında dün saat 13.30 sıralarında Maıa A. ile erkek arkadaşı Mehmet E. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet E., Maıa A.’yı darbederek ağır yaraladı.

OTEL ÇALIŞANI YAKALADI

Ardından Mehmet E. hızla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Şüpheli Mehmet A.’nın peşine düşen otel çalışanı Hakan Karaçam, bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Mehmet A.’yı yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Maıa A.’ya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleriyse otel çalışanının yakaladığı şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Hastaneye kaldırılan Maıa A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası yapılan incelemelerde otelin ruhsatının olmadığı öğrenildi. Zabıta ekipleri tarafından otel mühürlendi. 

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#Otel#Cinayet#Sevgili

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