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Otel odasında ölü bulunmuştu... Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu, son yolculuğuna uğurlandı

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#TPAO#Cenaze#Mehmet Salih Bülent Sadioğlu
Otel odasında ölü bulunmuştu... Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 15:17

Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otel odasında ölü bulunmuştu. Sadioğlu için TPAO’da cenaze töreni düzenlendi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun (53) cenaze törenine katıldı.

Sadioğlu için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Otel odasında ölü bulunmuştu... Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye, Sadioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bakan Bayraktar ve çalışma arkadaşları katıldı.

Salih Bülent Sadioğlu'nun cenazesi, Karşıya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sadioğlu, görev için gittiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otelin odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Otel odasında ölü bulunmuştu... Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu, son yolculuğuna uğurlandı

 

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#TPAO#Cenaze#Mehmet Salih Bülent Sadioğlu

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