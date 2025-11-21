Otel odasında dehşet

Haberin Devamı

İSTANBUL Kağıthane’de 5 çocuk annesi Nimet Ç. (50), 30 yıldır evli olduğu Rüstem Ç. (52) ile yaşadığı evden 27 Eylül’de ayrıldı. Bu süreçte eşine ulaşamayan Rüstem Ç., bulunması için bir televizyona programına katıldı. Eşinin İzmir Torbalı’da olduğunun ortaya çıkması üzerine Nimet Ç. ve oğlunun arkadaşı olan Mehmet U. (28), 2 gün önce bir televizyon programında canlı yayına katıldı. Programın ardından Nimet Ç. ve Mehmet U., kaldıkları otele 18 Kasım’da giriş yaptı.

BİR ARADA GÖRÜNCE BIÇAKLADI

Rüstem Ç., boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı otele önceki gece 22.30 sıralarında gizlice girdi. Rüstem Ç., eşi Nimet Ç. ve Mehmet U.’nun bir odada kaldıklarını gördü. Bunun üzerine eline bıçak alan Rüstem Ç., tartıştığı eşi Nimet Ç.’yi dövdü. Ardından Mehmet U.’ya yönelen Rüstem Ç., onu da sırtından ve bileğinden yaraladı. Olay sırasında otelde bulunan 1 kişi de Rüstem Ç.’ye elindeki süpürgeyle vurarak saldırganı durdurmaya çalıştı. Olayın ardından ihbar üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet U. ve Nimet Ç., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet U.’nun hayati tehlikesinin olmadığı, Nimet Ç.’nin ise bileğinden yaralandığı öğrenildi. Rüstem Ç. gözaltına alındı.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Burada ifadesi alınan Rüstem Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi Nimet Ç.’nin kendisini Mehmet U. ile aldattığını, otele gizlice girip odada ikisini bir arada gördüğünü, bıçakla Mehmet U.’yu bileğinden ve sırtından yaraladığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Rüstem Ç., ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Tutuklanan Rüstem Ç.’nin poliste, ‘kötü muamele’ ve ‘taksirle yaralama’ suçlarından; Mehmet U.‘nun ise ‘evden hırsızlık’, ‘açıktan hırsızlık’, ‘motosiklet hırsızlığı’, ‘resmi belgeyi bozmak’, ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘işyeri ve kurumdan hırsızlık’ ve ‘parada sahtecilik’ suçlarından 13 kaydı olduğu ortaya çıktı.