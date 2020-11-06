Otel kasasından 485 bin dolar çaldılar!

Afyonkarahisar’da bir otelin kasasından 485 bin dolar çalındığı ihbarını değerlendiren polis, şüphelilerin Senem Özkan,ÿBekir Akyar ve K.Z. olduğunu tespit etti. 3 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Senem Özkanın evinde 172 bin 700 dolar, Bekir Akyarın evinde 126 bin 700 dolar bulunurken K.Z.’nin evinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi.

3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Soygunu nasıl gerçekleştirdiniz" sorusuna şüphelilerden K.Z., "Ben kimsenin bir şeyini çalmadım" karşılığını verdi.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Senem Özkanÿve Bekir Akyar tutuklanırken, K.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.