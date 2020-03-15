MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtel çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
GeriGündem Otel çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ruhan YALÇIN/DHA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 16:57,Son Güncelleme:/

Otel çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otel çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Abone Olgoogle-news

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, otelin çatısında çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

​Yangın, öğleden sonra Tekirdağ- Malkara yolundaki Bağlar rampası mevkisinde bulunan otelin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle