Otel çalışanı tarafından kurtarılan Yahya, hastanede öldü

Olay, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin havuzuna kaçak yollarla giren Suriye uyruklu M.A ve kardeşi Yahya Ahmet, serinlemek için havuza atladı. Yüzme bilmeyen iki kardeşin havuzda çırpındığı gören otel çalışanı havuza girerek iki kardeşi havuzdan çıkardı. Çok miktarda su yutan kardeşler otele çağırılan ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Yahya Ahmet, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağabeyi M.A.'nın tedavisi ise devam ediyor.