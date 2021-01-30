‘Ötekileştirildik’ deyip istifa ettiler

Partideki rahatsızlıklarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazan ve daha sonra randevu alıp görüşen üç milletvekili dün Meclis’te basın toplantısı düzenleyerek istifa metinlerini okudu.

İzmir Milletvekili Çelebi, istifa nedenini şu sözlerle açıkladı: “Ben halkın çocuğuyum, vekillik yapmaya geldim, sindirilmeye değil. Tarafım sizler gibi Atatürk Cumhuriyetidir, bölücü, rantçı, kumpasçı, kinci cumhuriyet değil. Silivri’de tanıdığınız Atatürk Cumhuriyetinin evladı Mehmet Çelebi ateş parçasıdır, sönerek yok olmayacağım, yanıyorum, o halde varım. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerlerinin zarar göreceğine yönelik kaygılarım, parti içi demokrasi eksikliği, ‘ötekileştirme’, beraberliği bozan ‘saygısızlık, sevgisizlik ve çıkarcılık ortamı nedeniyle’ CHP’den ayrılıyorum.”

ATATÜRKÇÜLÜK VE HDP TEPKİSİ

Yalova Milletvekili Özel de partide “yalnızlaştırıldıklarını, dışlandıklarını” söyledi. Özel, “Tüm çabamız partimizin büyümesi, tüm evlatlarıyla birlikte olması ve tek başına iktidar olmak için çalışma yönünde. Yüzde kaç oy alacağı belli olmayan partilere gösterilen ilginin çeyreğinin gösterilmemesi bizi yaraladı” dedi. Karabük Milletvekili Aksoy ise, CHP’nin Atatürk’ten uzaklaştığını, teröre destekle anılan HDP yönetimiyle arasına mesafe koyamadığını iddia etti. “Partinin öz evlatları” yerine “yamuk ittifak halindeki eski ve yeni dostların tercih edildiğini” söyleyen Aksoy, “Atatürk’e Atatürk demekten imtina edenleri, milli ordumuza dil uzatanları Türk milletinin takdirlerine bıraktım. Türkiye seçeneksiz değildir, analar ne yiğitler doğuruyor” dedi.

‘29 EKİM GÜCÜ’ MEKTUP YAZMIŞTI

10 Aralık’ta kaleme aldıkları mektubu parti genel merkezine sunan üç milletvekili, kendilerine ‘29 Ekim Gücü’ adını veriyor. Vekiller mektupta, 10 Aralık Hareketi’nin CHP’yi ele geçirdiğini iddia ederek, partinin HDP ile ittifak kurmasına ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le yakınlaşmasına itiraz etmişti. Üç vekil bu hafta içinde önce Özel ile salı günü ise Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiş ve mektupta dile getirdikleri rahatsızlıklarını yüz yüze ifade etmişlerdi. Dönemin DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin çağrısıyla 10 Aralık 2005’te İstanbul’da yapılan toplantıda CHP’ye alternatif yeni parti bir kurulması masaya yatırılmıştı. Toplantıya Prof. İbrahim Kaboğlu, Prof. Burhan Şenatalar, Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu katılmıştı.

YAPRAK DÖKÜMÜ OLABİLİR AMA ‘ÇINARIN KÖKLERİ SAĞLAM’





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise istifalarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Başka parti ya da başka oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler ve geleceğe yönelik kişisel ikbal taleplerinin düne kadar görev yapılan siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik. CHP yürüdüğü yoldan ve hedefinden dönmedi, dönmeyecektir. CHP koca çınarından yaprak dökümleri olabilir ama çınar yerinde durur, kökleri, dalları sağlamdır. Bugün yaşananların saray tarafından, tek adam rejiminin devamı için her şeyi göze alanlar tarafından nasıl takip edildiğini dikkatle görüyoruz.”

SANDALYE SAYISI 135’E İNDİ

Çelebi, Aksoy ve Özel’in istifasıyla CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 138’den 135’e düştü.