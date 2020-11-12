‘Öteki kadın’ değil, kocası

İstanbul’da yaşayan A.D.B., geçen eylül ayında, evde iç çamaşırları ve kıyafetlerinin sürekli yer değiştirdiğini fark edince eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek eve gizli kamera yerleştirdi. 5 yaşındaki çocuğunun “Anne sen yokken eve bir kadın geliyor” demesiyle şüpheleri artan kadın, kamera kaydını izleyince şok yaşadı. Peruk takıp, makyaj yapan ve kıyafetlerini giyen kişinin kocası olduğu ortaya çıkınca soluğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda aldı.

‘HOLLANDA’DAN SONRA...’

Boşanma davası açan A.D.B., eşi mühendis K.B.’nin kadın kıyafetleri giyip makyaj yaparak 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkla oynaması nedeniyle, ‘anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması’ ve ‘nitelikli cinsel taciz’ suçları kapsamında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verdiği dilekçede, 2010 yılında K.B. ile evlendiklerini belirten A.D.B., şu iddialara yer verdi:

“2017 yılından sonra eşim Hollanda’nın Amsterdam şehrinde iş buldu. Bir süre bu şehirde yaşadı. Bu dönemden sonra eşimin davranışlarında ciddi değişiklikler meydana geldi. Geç saatlerde eve alkollü gelmeye başladı. Bana ve çocuğumuza karşı ilgisiz bir hal aldı. Bize kaba davranarak; hatta şiddet uygulamaya başladı. Bu gelişmelerle birlikte dolabımdaki bazı kıyafetlerin ve iç çamaşırlarımın kullanılmış olduğunu, bazılarının yerinin değişmiş, bazılarının yıkanmış olduğunu fark ettim. Hatta bazılarının üzerinde kuru temizleme etiketleri vardı. Oğlum bana, ‘Anne bu eve sen yokken bir kadın geliyor’ dedi. Ben de ilk başta aldatıldığımı düşünerek, evde bulunan bebek kameralarını düzenli olarak izlemeye başladım. İzlediğim görüntülerde, bana ait iç çamaşırların eşim tarafından giyildiğini gördüm. Makyaj malzemeleri ile makyaj yapıyordu. Evde bulunan mini etek, şort gibi kıyafetleri giyip çıkarıyordu. Çocuğumuzun da üstünde uyuduğu yatakta farklı hareketler yaptığını da fark ettim. Eşim, kadın kılığında çocuğumuzla oyunlar oynamış. Çocuğumuza cinsel yönden çarpık bilgilendirme ve anlatımlarda bulunduğunu fark ettim. Erkeklerin de sütyen takabildiği, etek giyebildiği tarzında bilgileri çocuğumuza inandırmış. Oğluma bu bilgileri nereden öğrendiğini sorduğumda, ‘Babamdan öğrendim’ cevabını verdi. Bunu hem bana hem de psikiyatristlere beyan etti.”

‘BABAM ÇOK KOMİK...’

A.D.B., oğluna yapılan psikolojik testlerde babasının kadınsı tarafını açıkça bildiğinin tespit edildiğini, “Babam komik çünkü annemin kıyafetlerini giyiyor” dediğini ileri sürdü.

Hakkında şikâyette bulunulan K.B. de dün eşi A.D.B. hakkında, ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçlarından şikâyetçi oldu.