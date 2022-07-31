Otçu eğlencesi

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı olmasına rağmen Trabzon ve Giresun illeleri ile birçok ilçesinin buluşma noktası olan ve günümüzde yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender yaylalardan olan Kadırga Yaylası, pandeminin ardından yüzyıllardır sürdürülen geleneksel şenliklere tekrar ev sahipliği yaptı.

Türk geleneklerini, kültürünü ve oyunlarını nesilden nesile aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sebep oldu.

Yöre halkı tarafından yüzyıllardır sürdürülen geleneklerin canlandırıldığı etkinliklerde, yetişkinler tarafından gençlere öğretilmek amacıyla unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar oynandı.

İNSANLARI BİRLEŞTİRDİ

Gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan Oğuz Köyleri Kadırga Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuncer Uzunboy, “Tamamen doğal ve kimyasaldan uzak bu oyunlar uzun yıllardır nesilden nesile aktarıldı, insanları birleştirdi, eğlendirdi. Geleneklerimizi yansıtan ve nesilden nesile aktaran zifir, kuyu çeliği, gıcırik, tenme değnek, çelik çomak ve yakan top gibi oyunları bizler de unutturmamak için şenliklerimizde tanıtıp oynuyoruz, gençlerimize öğretmeye ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

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Yöre halkından olan Bayram Kılıç ise “Bu yaylalara 7 yaşından beri, yaklaşık 60 yıldır gelmekteyim. Bu oyunları bizlerin, bizden sonra gelenlere sevdirmek için hatırlatması gerekiyor” diye konuştu.