Otantik ne demek? Otantik nedir? Otantik TDK kelime anlamı

Otantik sözcüğü özellikle halk bilimi ve sosyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Bunun dışında gerektiğinde günlük konuşmalar içerisinde de kullanım imkanı bulmaktadır.



Otantik Ne Demek?



Otantik, anlam olarak "aslı bozulmamış olan" demektir. Bu sözcük aslına uygun olan, orijinal manalarına da gelir. Katkısız şekilde korunmuş, doğalına uygun anlamlarını taşır. Bu sözcük genellikle yöresel özellikler taşıyan şeyler için kullanılmaktadır. Örneğin Anadolu'da yapılan yöresel işlemeler, el emeği ürünler otantik olarak anılabilir.



Otantik Nedir?



Otantik sözcüğü günlük kullanımda en sık moda alanında kullanılmaktadır. Yöresel özelliklere sahip olan kıyafetler otantik olarak adlandırılır. Her ülkenin ve bölgelerin kendine has, otantik bir giyim tarzı vardır. Moda anlayışında bu kıyafetler kimi zaman başka kıyafetlere esin kaynağı olur. Veya orijinal halleriyle ilgi görürler. Dolayısıyla bu kavram moda için de önemli bir unsurdur.



Otantik TDK Kelime Anlamı



Otantik sözcüğü TDK tarafından da ele alınmaktadır. TDK'ya göre otantik, eski zamanlardan bu yana özelliklerini koruyan anlamındadır. Bu açıklamaya göre bir şeyin otantik kabul edilmesi, onun niteliklerini değiştirmemiş olması demektir.



Otantik sözcüğü, bazı kullanımlarda bohem tarz anlamını taşımaktadır. Özgürce yaşamı seçen, sanatsal faaliyetlere yetenekli kimseler bohemdir. Ve otantik olmak, bu kimselerin benimsediği bir hayat felsefesi olarak kabul görür.