Ot toplamak isterken kayalıktan düşerek hayatını kaybetti

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çamlık köyü sınırındaki Kremna Antik Kenti çevresinde meydana geldi. Beşkonak köyünde oturan Fatma Acar, akrabalarıyla yöresel ot türü 'sızgıla' toplamak için kayalıklara tırmandı. Dengesini kaybeden Fatma Acar, metrelerce yüksekten düştü. Acar'ın kurtarılması için jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu Acar bulundu. Ekipler, Fatma Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Acar'ın cansız bedeni otopsi için Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.