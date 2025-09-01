×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ot temizlemek isterken ormanı yakmışlar! 3 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Orman Yangını#Yangın Çıkış Nedeni
Ot temizlemek isterken ormanı yakmışlar 3 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 14:44

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, besihanenin etrafındaki kuru otları yakarak temizlemek isterken orman yangınına neden oldukları iddia edilen 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğleden sonra yangın çıktı. Bu sırada alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla yangın yayılarak büyüdü.

Ot temizlemek isterken ormanı yakmışlar 3 kişi gözaltına alındı
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlere havadan 3 helikopter karadan ise arazözlerle müdahale etti. Mahallede yaşayan vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları tankerlerle arazözlere su takviyesi yaptı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haberin Devamı

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede 3 kişinin yangının ilk çıktığı noktada bulunan besihanede kuru otları yakarak temizlemeye çalışırken, orman yangınına neden oldukları ileri sürüldü. Orman yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Orman Yangını#Yangın Çıkış Nedeni

BAKMADAN GEÇME!