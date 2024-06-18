ÖSYM’ye idari para cezası

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Yüzde 40 görme engelli S.K, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan YKS’de ÖSYM’nin engelli ek puanı uygulamasından yararlanmak istedi. Ancak adayın bu talebi ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı’nca kabul edilmedi. Daha sonra S.K., TİHEK’e başvurdu. Konuyla ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) da başvuran adaya, tavsiye kararı üzerine engelli ek puanı verildi.

AYRIMCILIĞA KARŞI YASA İHLAL EDİLDİ: Ancak çözümün kendisiyle benzer durumda olan bütün adayları kapsaması gerektiğini ifade eden S.K., TİHEK’e yaptığı başvuruda engellilere tanınan ek puan uygulamasının nesnel kriterlere bağlanması talebini yineledi. İncelemesini tamamlayan TİHEK, talebe ilişkin makul düzenleme yapma ilkesine aykırı hareket edildiğini tespit etti. Engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmeden kurum, ÖSYM’ye 20 bin TL idari para cezası verdi.

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YALNIZCA BAŞVURANIN YARARINA OLMAMALI: Kararda şöyle denildi: “Başvuranın engelli ek puanının nesnel koşullara bağlanarak kime nasıl verileceğinin açıkça belirlenmesi ve YKS kılavuzuna eklenmesine ilişkin talebinin yalnızca başvuranın yararına olmadığı, böyle bir düzenlemenin yapılmasının farklı veya aynı engeli olan diğer bireyler için de faydalı olabileceği ve kamu yararı sağlayabileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle talebin amaca uygun, gerekli ve ölçülü olduğu anlaşılmıştır.”