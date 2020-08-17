ÖSYM’ye giriş yapılamayacak mı? ÖSYM’den bakım çalışması açıklaması
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) bakım çalışması hakkında kullanıcıları bilgilendirdi. Resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden yazılı açıklamada bulunan ÖSYM, online sistem üzerinde oluşabilecek sorunlara karşı uyardı. İşte ÖSYM’nin yaptığı bakım çalışması açıklaması…
ÖSYM, gündeme gelebilecek "ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası" neden açılmıyor? ÖSYM’ye neden giriş yapılamıyor?’ sorularına karşılık yazılı açıklamada bulundu. ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada “17 Ağustos 2020 Pazartesi günü 18.00 ile 19.00 saatleri arasında bilişim altyapımızda gerçekleştirilecek olan planlı bakım çalışması nedeniyle Başkanlığımızın internet üzerinden verdiği hizmetlerde kesintiler öngörülmektedir.” İfadelerine yer verildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle