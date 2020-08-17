ÖSYM’ye giriş yapılamayacak mı? ÖSYM’den bakım çalışması açıklaması

ÖSYM, gündeme gelebilecek "ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası" neden açılmıyor? ÖSYM’ye neden giriş yapılamıyor?’ sorularına karşılık yazılı açıklamada bulundu. ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada “17 Ağustos 2020 Pazartesi günü 18.00 ile 19.00 saatleri arasında bilişim altyapımızda gerçekleştirilecek olan planlı bakım çalışması nedeniyle Başkanlığımızın internet üzerinden verdiği hizmetlerde kesintiler öngörülmektedir.” İfadelerine yer verildi.