MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖSYM’ye giriş yapılamayacak mı? ÖSYM’den bakım çalışması açıklaması
GeriGündem ÖSYM’ye giriş yapılamayacak mı? ÖSYM’den bakım çalışması açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 17.08.2020 - 15:21,Son Güncelleme:

ÖSYM’ye giriş yapılamayacak mı? ÖSYM’den bakım çalışması açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ÖSYM’ye giriş yapılamayacak mı? ÖSYM’den bakım çalışması açıklaması
Abone Olgoogle-news

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) bakım çalışması hakkında kullanıcıları bilgilendirdi. Resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden yazılı açıklamada bulunan ÖSYM, online sistem üzerinde oluşabilecek sorunlara karşı uyardı. İşte ÖSYM’nin yaptığı bakım çalışması açıklaması…

ÖSYM, gündeme gelebilecek "ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası" neden açılmıyor? ÖSYM’ye neden giriş yapılamıyor?’ sorularına karşılık yazılı açıklamada bulundu. ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada “17 Ağustos 2020 Pazartesi günü 18.00 ile 19.00 saatleri arasında bilişim altyapımızda gerçekleştirilecek olan planlı bakım çalışması nedeniyle Başkanlığımızın internet üzerinden verdiği hizmetlerde kesintiler öngörülmektedir.” İfadelerine yer verildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle