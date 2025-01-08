ÖSYM’nin ‘sınav tarifesi’ talebi azaltır mı

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ÖSYM’nin takvimine göre başvuruları alınmaya başlanan sınavların 2025 yılı ücretleri web sayfasından görüntülenebiliyor. Buna göre geçtiğimiz yıl başvuru ücreti 490 TL olan YÖKDİL 750 TL, 950 TL olan e-YDS 1500 TL, 295 TL olan MSÜ ise 450 TL oldu. Adaylar YKS ve KPSS gibi çok daha geniş katılımlı sınavların ücretlerini merak ediyor. Yetkin Gençler (YetGen) eğitim programının kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut tartışmaya ilginç bir fikirle katıldı. Sosyal medyada, “Sınavlara talebin düşmesi için ücretlerin artırıldığını düşünüyorum” diyen Erkut paylaşımıyla ilgili şunları söyledi:

YKS’DEKİ YIĞILMA ÖNLENİR

“Sınava girenlerin önemli bir kısmı başarı elde edemediği gibi tercih de yapmıyor. Laf olsun diye sınava giriyorlar. Ücretler artarsa bu şekilde sınava girenler belki daha az başvurur. Özellikle YKS’de gereksiz bir yığılma yaşanıyor. Sınava 3 milyon kişi başvuruyor, 1.5 milyon kişi gerçekten kazanmak için sınava giriyor.”

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DAHA MAKUL DÜZEYDE OLMALI

- Eğitim Uzmanı Salim Ünsal: “Sınav ücretlerindeki artışların daha makul bir düzeyde olması gerekiyor. 3 ya da 4’üncü kez sınava katılmak isteyenler için bu ücretler caydırıcı bir etki yaratabiliyor. Ancak bu fiyat artışlarının sınava olan talebi azaltmak için yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü bunun için daha farklı yollar var. Puan barajı konulduğunda da talep düşer. YKS ilk kez giren son sınıf düzeyindeki öğrencilere ücretsiz yapılıp mezun grubundan ise sınava giriş sayısına göre ücret alınabilir.”

- Prof. Dr. Selahattin Gelbal (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi) “Sınav ücretinin artması talebi azaltmaz. Önceden bu ücretleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrencilere burs vermek için kullanıyordu. YKS, YDS, ALES gibi sınavlara adaylar girmek zorunda. Bu nedenle bu ücretlerin artmasında talep azaltmak gibi bir altyapı yoktur.”