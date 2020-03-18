ÖSYM'den YKS duyurusu - YKS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

YKS geç başvurusu için adaylara 2 gün süre verildi.. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturum halinde düzenlenecek olan 2020 YKS geç başvuruları 2 gün devam edecek ve geç başvuru ücreti YKS kılavuzunda yer alan bankalara yatırılacak.



YKS geç başvurusu 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10:00’da başlayacak. ÖSYM’nin gerçekleştireceği sınava katılmak isteyen adaylar 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 23:59’a kadar başvurularını tamamlayabilecekler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin YKS için yayınladığı kılavuza göre adaylar her oturum için 105 TL’lik bir ödeme gerçekleştirecekler.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler



ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)



Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.