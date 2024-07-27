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ÖSYM’den sporcu adaylara özel sınav

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#ÖSYM#Sporcu#Aday
ÖSYM’den sporcu adaylara özel sınav
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 07:00

ÖSYM, bu yıl yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlara bir düzenleme getirdi.

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Üniversitelerin spor programlarına yerleşmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin Özel Yetenek Sınavı’na (ÖZYES) girecek. Sınavla ilgili kılavuza ÖSYM’nin internet adresinden ulaşılabiliyor. Kılavuza göre, YKS’ye giren ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı olan adaylar, eğer üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarında öğrenim görmek istiyorsa bu sınava girmek zorunda. Sınava katılacak adayların 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM’ye başvuru yapması gerekiyor. Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacak.   Sınavlar ise 20-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

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#ÖSYM#Sporcu#Aday

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