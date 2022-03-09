ÖSYM'den sınav günü koronavirüs durumu devam eden adaylara uyarı

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ÖSYM'den gelen açıklama şu şekilde:

Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde Başkanlığımızca yapılan sınavlarda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan "Covid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" doğrultusunda gerekli önlemler alınmış ve adayların HES Kodu bilgisiyle sınavlara başvuru yapmaları sağlanarak sınavlar uygulanmıştır.

Covid-19 salgını süreci ve uygulamalarına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 02/03/2022 tarihinde yapılan açıklamalar ile İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili olarak 04/03/2022 tarihinde yayınlamış olduğu genelge gereğince HES Kodu uygulamasına son verildiğinden, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sınavlara yapılacak başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınmamaktadır.

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Bu kapsamda, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan sınavlarda sınav günü Covid-19 Pozitif durumu devam eden adayların; Sağlık Bakanlığı e-nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nden edinecekleri Covid-19 Pozitif durumlarını bildirir Karekod’lu Laboratuvar Sonuç Raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları Sınav Binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adayların, Sınav Binasında sadece Covid-19 Pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan Yedek Sınav Salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır.