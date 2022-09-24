ÖSYM'den 'KPSS oturumunda poşeti açılmış soru kitapçığı' açıklaması

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ÖSYM'den yapılan açıklamada, "18 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Lisans) Genel Kültür - Genel Yetenek oturumuna Şanlıurfa ilinde Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 630213024 numaralı salonda 2. sırada sınava giren aday tarafından soru kitapçığının kendisine poşetsiz olarak teslim edildiğini ifade etmiştir." denildi.

"SINAVIN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUN OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Yapılan açıklamada, "Başkanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda; Sınav evrakı poşetinin salon başkanı tarafından 09:09:37 saatinde sınav salonuna kapalı olarak getirildiği, Kapalı olan sınav evrakı poşetinin salon başkanı tarafından 09:39:46 – 09:41:00 saatleri arasında adayların huzurunda açıldığı, Soru kitapçıkları poşeti ile cevap kağıtları poşetlerinin 09:44:20 – 09:44:40 saatleri arasında salon başkanı tarafından sınav poşetinin içinden çıkarılarak adayların huzurunda masa üzerine konulduğu, Soru kitapçıkları poşetinin 09:58:06 – 09:59:44 saatleri arasında adayların huzurunda salon başkanı tarafından açıldığı, bu işlem esnasında adayların da gözlemlediği şekliyle soru kitapçıklarının en altında yer alan iki kitapçık poşetinin de tüm soru kitapçıklarının yer aldığı sınav evrakı poşeti ile birlikte hataen yırtılarak açıldığı, Salon başkanı tarafından hataen yırtılarak açılan iki soru kitapçığından birinin adaya 10:00:08 – 10:00:10 saat aralığında teslim edildiği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, "Bahse konu ifade ile ilgili yapılan bu tespitler ve değerlendirmeler ilgili adayla paylaşılmış ve dijital saate entegre kamera kayıtları izletilerek sınavın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı net olarak tespit edilmiştir." denildi.