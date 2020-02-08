ÖSYM YKS başvuru ekranı! Üniversite sınavı 2020 başvuruları nasıl yapılır?

Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuru süreci devam ederken, başvuru tarihleri ve başvuru ücreti adayların gündeminde yer almaya başladı. Son başvuru tarihinden önce YKS başvurularını ÖSYM'nin internet sitesinden yapacak olan adaylar, ücretlerini kılavuzda yer alan bankalara yatıracaklar. İşte, 2020 YKS başvuru sürecine dair ayrıntılı bilgiler.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr adresinden) veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM’nin //www.osym.gov.tr internet adresinde “2020-YKS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri” içinde yer alıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS 2020 başvurusu, 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında tamamlanacak. Başvurular, ilk kez müracaat edecekler için okullar üzerinden, daha önce başvuru yapmış olan kişiler için ise ÖSYM AİS ekranından yapılabilecek.

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YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti bu yıl her bir sınav için 70 TL olacak. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrencilerin ödeyeceği başvuru ücreti 140 TL olarak hesaplara yatırılacak.

Sınav başvuru tarihini kaçıran öğrenciler için 18-19 Mart tarihindeki geç başvuru günü sınav ücretleri ise her bir sınav için 105 TL olacak.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/).

KİMLER YKS'YE BAŞVURU YAPABİLİR?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 2020-YKS Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekiyor. (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

- Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

- Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

- T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan 'fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu' veya 'fotoğraflı, barkodlu-karekodlu' Geçici Kimlik Belgesi’nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)