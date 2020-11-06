ÖSYM TUS sonuçları 2020 nereden sorgulanır?

TUS sonuçları ile ilgili ÖSYM'den duyuru yapıldı. 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve 2020-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 04 Ekim 2020 tarihinde yapıldı. Sonuçlar erişime açıldı. İşte TUS sonuçları sorgulama ekranı…

TUS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

TUS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte yapılan açıklama:

04 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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