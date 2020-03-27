ÖSYM takvimi değişti: DGS sınavı ertelendi mi? 2020 DGS ne zaman? İşte DGS başvuru ve sınav takvimi

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi yeniden güncellendi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı açıklamada 2020 DGS tarihi ve ALES ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Yeni sınav tarihlerinin belli olmasıyla beraber gözler DGS güncel sınav tarihine çevrildi. İşte, DGS ertlendi mi? sorusunun yanıtını araştıranlar için ayrıntılı bilgiler.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM güncellenen sınav takvimine göre, DGS, 9 Ağustos'ta uygulanacak. DGS sınav başvuru tarihi ise henüz belli değil. Sınavla iglili detaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Adayların gönül rahatlığıyla hazırlıklarını yapmaya devam etmesini öneren Aygün, "Adaylarımız eksiklerini tamamlasınlar. Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz, onların mağdur olmaması için gerekenler yapılmaktadır ve yapılacaktır. Her türlü duruma göre hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Bu kapsamda, tüm sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, Milli Eğitim Bakanlığının önereceği müfredat ve kazanımlara göre önceki yıllarla aynı çerçevede olacak. " diye konuştu.