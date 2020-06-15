ÖSYM çöktü mü, neden açılmıyor? ÖSYM giriş hatası

ÖSYM'nin YKS adaylarının sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını açıklamasının ardından ÖSYM'nin internet sitesine erişim sağlanamıyor. Yoğunluk sebebiyle hata veren ÖSYM'nin sitesi zaman zaman düzelse de hata aralıklı olarak devam ediyor.

ÖSYM GİRİŞ NEDEN AÇILMIYOR?

ÖSYM web sitesi yaşanan yoğunluktan dolayı açılmıyor. https://ais.osym.gov.tr/ adresine giriş yapanlar "Bu siteye ulaşılamıyor." uyarısını alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde bazı devlet kurumlarında aynı problem yaşanmıştı. Ani yüklenmeler sonucu meydana gelen sorun yoğunluğun geçmesi ile kendiliğinden düzelebiliyor.

ÖSYM giriş hatasının düzelmesi ardından adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.