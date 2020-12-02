ÖSYM sınavları ertelendi mi, sınavlar ne zaman yapılacak? ÖSYM DUS, MBSTS, STS, YDUS değişen sınav tarihleri…

ÖSYM sınavlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavlara girmek isteyen adaylar kurum tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. Daha önce yayımlanan takvime göre DUS ve STS 12 Aralık’ta DHBT 26 Aralık’ta, YDUS 27 Aralık’ta yapılacaktı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklamasında sınav tarihleri il ilgili açıklama yaptı. Başkan Aygün koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda bazı sınav tarihlerinin ertelendiğini duyurdu. İşte açıklamanın tamamı..

ÖSYM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklama, 'Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.' dedi. Henüz yeni tarih açıklanmadı.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Henüz ÖSYM sınav takviminde sınavların yeni tarihleri açıklanmadı. Daha önce yayımlanan takvime göre DUS ve STS 12 Aralık’ta DHBT 26 Aralık’ta, YDUS 27 Aralık’ta yapılacaktı.

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