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ÖSYM sınav takvimini geri çekti

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#ÖSYM#Sınav#YKS
ÖSYM sınav takvimini geri çekti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 07:00

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önceki gün yayınladığı sınav takvimini, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) seçim gününe denk gelmesi nedeniyle geri çekti.

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ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı. Ancak takvim sosyal medyada erken seçim iddialarınn ortaya atılmasına neden oldu. MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır” dedi. Çelik’in açıklamasının ardından ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

 

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#ÖSYM#Sınav#YKS

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