ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? 2021 YKS, ALES, DGS tarihleri bekleniyor

ÖSYM sınav takviminin ne zaman açıklanacağı, 2021 sınavlarına başvurmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu takvim içerisinde 2021 YKS, ALES, DGS tarihleri de yer alıyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takviminin yenilenerek kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvim henüz yayımlanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.’ denildi.

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2020 yılında YKS 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.