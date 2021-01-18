ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? Gözler 2021 KPSS, YKS, DGS tarihlerinde
ÖSYM sınav takvimi, kurum tarafından düzenlenen sınavlara girmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. KPSS, YKS, DGS gibi merkezi sınavlar, ÖSYM tarafından yapılıyor. Başvurular yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihlere göre yapılıyor. İşte sınav takvimi ile ilgili detaylar
2021 KPSS, DGS, YKS tarihleri ile ilgili heyecan giderek artıyor. ÖSYM sınav takvimi her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda, güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takviminin yenilenerek kamuoyuna duyurulacağı açıklandı. Geçtiğimiz yıl KPSS başvuruları 30.06.2020 14:30 ve 13.07.2020 23:59 tarihleri aralığında alınmıştı.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ
ÖSYM sınav takvim henüz yayımlanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.’ denildi.
2020 yılında YKS 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.
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Geçtiğimiz yıl KPSS başvuruları 30.06.2020 14:30 ve 13.07.2020 23:59 tarihleri aralığında alınmıştı.
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