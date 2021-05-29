ÖSYM sınav giriş yerleri belli oldu mu?.. YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak.. İşte son gelişmeler

Lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye devam etmek isteyen adaylar YKS oturumlarına giriyorlar. Sınav, üç oturum şeklinde merkezi olarak düzenleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde YKS’nin ne zaman yapılacağı belli oldu.



YKS sınav yerleri adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 4 Şubat- 2 Mart'ta ÖSYM tarafından başvuruları alınan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde organize edilecek. Üniversiteye giriş kapsamında adayların katılım sağlayacağı söz konusu sınav öncesi, sınav giriş yerleri erişime açılacak. 2021 YKS sınav giriş belgesinde TYT, AYT ve YDT sınav binaları ve salon bilgileri yer alacak. Gözler şimdi ÖSYM'den gelecek duyuruda. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav giriş belgesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Üniversite sınavı her yıl üç oturum şeklinde merkezi olarak düzenleniyor. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye devam etmek isteyen adaylar YKS oturumlarına giriyorlar. Adayların TYT oturumuna girmeleri zorunlu. İlk düzenlenecek olan sınav ise TYT. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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