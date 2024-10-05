ÖSYM sempozyumunda ana gündem sınav sistemi

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Sempozyumda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi iki geniş katılımlı sınav başta olmak üzere pek çok sınavın ölçme değerlendirme sistemi konuşulacak. Üç gün sürecek etkinlikte, ölçme değerlendirme alanında dünyada yeni yaklaşım ve gelişmeler, yapay zeka tabanlı ölçme değerlendimeyle ilgili uygulamalar ve yenilikler ele alınacak. Bu toplantıyı geleneksel hale getirmek istediklerini söyleyen ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, “Hedefimiz tüm imkânları kullanarak e-sınav sistemini arttırmak. ÖSYM adil bir sınav sistemi gerçekleştiriyor. Bu sene 68 sınav yapacağız. Önümüzdeki yıllarda bu sınavı tüm dünyada geçerli olan bir sınav haline getirmek istiyoruz” dedi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ise şunları söyledi: “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni beceri temelli bir program olarak tanımlıyoruz. Öğrencilerimizin yükseköğretime geçişte beceri örgüsü temelli bir müfredatı değerlendirebilecek bir sınav sistemi ortaya konması için çalışacağız. Bugünkü öğrenciyi sadece çoktan seçmeli bir sınavla belirlemenin kötürüm bir yaklaşım olacağı şüphesiz. Bir başka husus ise 4+4+4 sisteminin son dört yılı. Bu son dört yılı da yeniden ele almamız gerektiği aşikar. Çalıştaylarda ve panellerde bu konular detaylı bir şekilde tartışılırsa Milli Eğitim Bakanlığı’na politika geliştirmede büyük bir katkısı olacak.”