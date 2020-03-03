ÖSYM KPSS 2020/4 atama tercih sonuçları belli oldu - 2020 Sağlık Bakanlığı atama sonuç sorgulama sayfası

KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı. KPSS 2020/4 duyurusuna göre, açıklanan kontenjanlara 830 ortaöğretim, 3 bin 173 ön lisans ve 4 bin 841 lisans düzeyi olmak üzere toplam 8 bin 844 personel yerleştirildi. Atamasının gerçekleşip gerçekleşmediğini merak eden adaylar, KPSS 2020/4 sonuç sayfasını ziyaret ediyor.

ÖSYM SONUÇ DUYURUSU

14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Mart 2020 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇ SORGULAMA

YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BRANŞ DAĞILIMI

Atama yapılacak 8 bin 844 kadrodan 3 bin 762'si hemşire, 1091'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Biyolog 8 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 15 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 65 (Lisans), Ebe 1091 (Lisans), Fizyoterapist 100 (Lisans), Hemşire 3235 (Lisans), Hemşire 527 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 10 (Lisans), Odyolog 11 (Lisans), Perfüzyonist 20 (Lisans), Psikolog 150 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 3 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 123 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 91 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 69 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 409 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 110 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 76 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 88 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 77 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 16 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 76 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 31 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 616 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 6 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 56 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 38 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 17 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 410 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 468 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 303 (Ortaöğretim), Toplam 4841 (Lisans), 3173 (Ön Lisans), 830 (Ortaöğretim), Genel Toplam (8844).

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.