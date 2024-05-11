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ÖSYM kapılarını CNN TÜRK'e açtı... Tüm sınav soruları 'kırmızı alan'da hazırlanıyor! 'Hedef YKS sınavını e-sınav olarak yapmak'

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#Bayram Ali Ersoy#Sınav
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 15:21

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kapılarını CNN TÜRK'e açtı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, tüm sınavların sorularının hazırlandığı kırmızı alanda önemli bilgiler verdi. Ersoy, "Yapay zeka çalışmalarımız başladı. Devrim niteliğinde çalışmalarımız var. Dönemi dijitalleşen ÖSYM olarak adlandırıyoruz. Hedefim YKS'yi isteyenler için e-sınav yapmak" diye konuştu.

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, CNN TÜRK Muhabiri Nisan Korkmaz'ın sorularını yanıtladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"KOZMİK ALAN"A GİRİŞLERE SIKI GÜVENLİK

Yanlarına kalem dahi almaları yasak. X-Ray'den geçip el taramasıyla girilebiliyor.

ÖSYM SORULARI NASIL HAZIRLIYOR?

Her soru 3 denetimden geçip şifreleniyor. Öğretmenler gizlilik sözleşmesi imzalıyor.

YKS SORULARINI KİMLER HAZIRLIYOR?

Üniversite ve MEB öğretmenleri birlikte hazırlıyor.

ÖSYM kapılarını CNN TÜRKe açtı... Tüm sınav soruları kırmızı alanda hazırlanıyor Hedef YKS sınavını e-sınav olarak yapmak


YKS SORULARINA MÜFREDAT ETKİSİ

Müfredattaki değişimleri sorulara yansıtacağız.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

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Yapay zeka çalışmalarımız başladı. Devrim niteliğinde çalışmalarımız var. Sınav sorularını yapay zeka hazırlıyor.

"E-SINAVLAR ARTIRILACAK"

Dönemi dijitalleşen ÖSYM olarak adlandırıyoruz. Hedefim YKS'yi isteyenler için e-sınav yapmak.

YKS'DE "KAPALI DÖNEM MATBAASI" SÜRECİ

Hazırlanan sorular defalarca tekrar çözülüyor. Ailelerinden ve her türlü iletişimden uzaklar.

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#ÖSYM#Bayram Ali Ersoy#Sınav

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