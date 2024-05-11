ÖSYM kapılarını CNN TÜRK'e açtı... Tüm sınav soruları 'kırmızı alan'da hazırlanıyor! 'Hedef YKS sınavını e-sınav olarak yapmak'

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, CNN TÜRK Muhabiri Nisan Korkmaz'ın sorularını yanıtladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"KOZMİK ALAN"A GİRİŞLERE SIKI GÜVENLİK

Yanlarına kalem dahi almaları yasak. X-Ray'den geçip el taramasıyla girilebiliyor.

ÖSYM SORULARI NASIL HAZIRLIYOR?

Her soru 3 denetimden geçip şifreleniyor. Öğretmenler gizlilik sözleşmesi imzalıyor.

YKS SORULARINI KİMLER HAZIRLIYOR?

Üniversite ve MEB öğretmenleri birlikte hazırlıyor.

Müfredattaki değişimleri sorulara yansıtacağız.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

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Yapay zeka çalışmalarımız başladı. Devrim niteliğinde çalışmalarımız var. Sınav sorularını yapay zeka hazırlıyor.

"E-SINAVLAR ARTIRILACAK"

Dönemi dijitalleşen ÖSYM olarak adlandırıyoruz. Hedefim YKS'yi isteyenler için e-sınav yapmak.

YKS'DE "KAPALI DÖNEM MATBAASI" SÜRECİ

Hazırlanan sorular defalarca tekrar çözülüyor. Ailelerinden ve her türlü iletişimden uzaklar.