ÖSYM fotoğraf değiştirme işlemi için yeni bir duyuru yaptı! Artık gerek kalmayacak

ÖSYM fotoğraf değiştirme işlemi için sosyal medya hesabından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, yeni geliştirdikleri sistem ile öğrencilerin fotoğraf değiştirme işlemleri için ekstra bir işlem yapmalarına gerek kalmadığını duyurdu. Prof.Dr. Aygün'ün o açıklamaları;

"Adaylarımız ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacağı sınav başvurularında sistemdeki fotoğrafı, T.C. Kimlik Kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenecektir.

Bu yenilik sayesinde T.C. KİMLİK KARTI edinen tüm adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden sistemdeki fotoğraflarını bireysel olarak istedikleri zaman güncelleyebilecekler.

Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."