ÖSYM duyurmuştu: Ertelenen ALES ne zaman yapılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılının sonlarında yapılacak birçok sınav için erteleme kararı alınmıştı. Hem ÖSYM hem de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sınavların ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştı. Ertelenen sınavların yeni takvimi belli oldu.

ERTELENEN SINAVLARIN YENİ TAKVİMİ

2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) 21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak.



2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 27 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak.



2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak.

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2020-DHBT) sınavı 11 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak.