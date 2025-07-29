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ÖSYM duyurdu! Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

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#ÖSYM#YDS#Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
ÖSYM duyurdu Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 18:12

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) sonuçları açıklandı. Öte yandan, sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.

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ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, 5 Temmuz'da yapılan 2025-YDS/İngilizce'ye giren adayların değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI DA ERİŞİME AÇILDI

Öte yandan, sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da 10 gün süreyle erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini ve doğru cevapları görebilecek.

Adaylar ayrıca, soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevabı da görüntüleyebilecek.

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#ÖSYM#YDS#Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

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