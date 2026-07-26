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ÖSYM duyurdu… AGS ve ÖABT temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

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#ÖSYM Duyurusu#Temel Soru Kitapları#2026-AGS Sınavı
ÖSYM duyurdu… AGS ve ÖABT temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 21:28

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-AGS ve 2026-ÖABT oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını açıkladı.

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ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da yapılan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. Sınava başvuran adayların temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 26 Temmuz saat 20.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceği kaydedildi. Temel soru kitapçıklarını görüntüleme sürecinin 5 Ağustos saat 23.59’da sona ereceği bildirildi.

Soruların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu hatırlatılan açıklamada, "ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz" denildi.

 

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#ÖSYM Duyurusu#Temel Soru Kitapları#2026-AGS Sınavı

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