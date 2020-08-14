ÖSYM çöktü mü? Sosyal medyada ÖSYM giriş ve AİS'e erişim sorunu iddiaları gündemde

ÖSYM ve AİS (Aday İşlermleri Sayfası) giriş hatası veriyor iddiaları ardından gözler ÖSYM resmi adresine çevrildi. ÖSYM sitesinde erişim sorunuyla karşılaşan kullanıcılar, ÖSYM çöktü mü, neden açılmıyor? 'ÖSYM girişi neden yapamıyorum?' sorularına yanıt arıyor.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, ekran görüntüsü paylaşıp ÖSYM sitesine girmeye çalıştıklarında sorunla karşılaştıklarını dile getiriyor.

ÖSYM Başkanlığından erişim sorunuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

ÖSYM ERİŞİM SORUNU PAYLAŞIMLARI

@OSYMbaskanligiaday işlemleri sisteme giriş yapılamıyor sorun nedir acaba

Şu an sisteme giris yapamıyoruz tercih yaptığımız ekran da gitti kaydedilmemişti henüz. Acil destek talep ediyoruz

"ÖSYM sayfasına erişim sağlanamıyor. Birkaç öğrencim arayıp söyledi. Şimdi ben girmeye çalışıyorum. Aynı durum devam ediyor."

"Sanırım ais ösym çöktü hiçbir şekilde giriş yapılmıyor"

Hem mobilden, hem de chrome uygulanan giriyoruz. Sistem ulaşılamıyor. Uygulamada açılmıyor.

Evet ben de ulaşamıyorum değişiklik yapacaktım olmuyor ne yapacağız

siteye erişemiyorum lütfen sorunu bir an önce düzeltin

Tercih tarihinin son günü içime bir şüphe düştü ben de tercihlerimi kontrol etmek için ösym'ye gireyim dedim fakat site açılmıyor.Şu an daha fazla panik yaşıyorum

Tercih için ösym nin sitesine girmeye çalışıyoruz ama site açılmıyor her yerden denedim girilmiyor bir el atın allah aşkına

Ösym ais’e tek giremeyen ben miyim

siteye erişilmiyor tercih yapamıyorum lütfen sorunu düzeltin.