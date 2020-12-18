ÖSYM çöktü mü? ÖSYM.gov.tr ana sayfası neden açılmıyor? İlk açıklama geldi!

ÖSYM gov tr adresinde yapılan altyapı bakım çalışmaları nedeniyle kurumun internet sitesinde erişim sorunu yaşandı. 18 Aralık Cuma günü yaşanan erişim sorunu nedeniyle, ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada planlı bakım çalışması nedeniyle kesintiler olacağı belirtildi. Açıklamada sorunun sona ereceği saat ve tarih de belirtildi. İşte, ayrıntılar.

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

ÖSYM sitesi 'bu siteye ulaşılamıyor' hatası ile karşılaşıyor. 18 Aralık Cuma günü yaşanan erişim sorunuyla ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

18 Aralık 2020 Cuma günü 20.30 ile 19 Aralık 2020 Cumartesi günü 02.00 saatleri arasında bilişim altyapımızda gerçekleştirilecek olan planlı bakım çalışması nedeniyle Başkanlığımızın internet üzerinden verdiği hizmetlerde kesintiler öngörülmektedir.

ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, internet sitesinde yaşanan erişim problemi 19 Aralık Cumartesi 02.00'da sona erecek.