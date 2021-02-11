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Haberler Gündem HaberleriÖSYM'den son dakika duyurusu: Sözleşmeli uzman personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı
GeriGündem ÖSYM'den son dakika duyurusu: Sözleşmeli uzman personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı
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Haber Giriş: 11.02.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

ÖSYM'den son dakika duyurusu: Sözleşmeli uzman personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı

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ÖSYM'den son dakika duyurusu: Sözleşmeli uzman personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Sözleşmeli Uzman Personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklanmıştır.

Adaylar, 2020-ÖSYM Başkanlığı Sözleşmeli Uzman Personeli Sözlü Sınav sonuçlarına 11 Şubat 2021 tarihinde saat 10.15’ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçları için tıklayın

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