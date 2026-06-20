ÖSYM Başkanı’ndan ‘sessizlik’ çağrısı: Kornalar sussun inşaatlar dursun

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav maratonunun ilk oturumu olan TYT, bugün 10.15’te uygulanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM’nin açıkladığı verilere göre, bu yıl TYT’ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu. YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise yarın saat 10.15’te gerçekleştirilecek ve 1 milyon 627 bin 960 aday bu oturuma katılacak. Aynı gün saat 15.45’te yapılacak Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ise toplam 203 bin 639 aday ter dökecek.

921 BİN ADAY İLK KEZ GİRİYOR

Bu yıl YKS’ye başvuran adayların 921 bin 248’i sınava ilk kez girecek. Adayların 665 bin 113’ü ikinci, 447 bin 67’si üçüncü, 198 bin 904’ü dördüncü, 193 bin 296’sı ise beşinci veya daha fazla kez üniversite hayali için sınav başvurusu yaptı. Diğer yandan sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında. Ayrıca 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 aday bulunuyor. Sınava başvuranların 1 milyon 324 bin 509’unu kadın, 1 milyon 101 bin 119’unu ise erkek adaylar oluşturuyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 olarak açıklandı.

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HER OTURUM AYRI SINIFTA

Dİğer yandan son üç yıldır YKS oturumlarında büyük ölçüde aynı okul binalarında ve çoğu zaman aynı sınıflarda sınava giren adaylar, bu yıl her oturum için farklı salonlara yönlendirildi. Hatta bazı bölgelerde farklı binalar da kullanıldı. İki oturum için aynı okul binasına yerleştirilen adayların ise farklı sınıflarda sınava gireceği belirtildi. Böylece hiç bir aday her iki oturumda da aynı sınıfta sınava giremeyecek.

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ADAYLAR OLUMSUZ ETKİLENMESİN

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) esnasında adayların olumsuz etkilenmemesi için sessizliğin sağlanması çağrısında bulundu. Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “YKS süresi boyunca adaylarımızın olumsuz etkilenmemesi için lütfen sessiz olalım, korna çalmayalım, inşaat çalışmalarına ara verelim. Milli takımımızın galibiyeti sonrası sevincimizi sokaklara taşımamamız çok önemli. Bir yıllık emek boşa gitmesin.”

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MAÇ SEVİNCİMİZ DE SESSİZ OLSUN

Soruları taşıyan araçları uğurladıktan sonra da açıklamalarda bulunan Ersoy, şunları söyledi: “Cumartesi ve pazar günleri yaklaşık 650 bin kişi aktif şekilde görev alacak. Dolayısıyla adaylarımızın sınav konforunun bozulmaması anlamında sınav binalarının çevresinde hiçbir şekilde gürültü yapılmamasını, pazar yerlerinde esnafın sessizce faaliyette bulunmasını, minibüs ve araba gibi araçların korna çalmamasını rica ediyoruz. Çünkü adayların 1-2 yıllık emeğin karşılığını almasını istiyoruz. Cumartesi günü saat 06.00’da (bugün) A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. İnşallah milli takımımız galip gelecek ama bu galip gelmenin sevincini hepimiz sessiz bir şekilde yaşayalım. 2.5 milyon adayımızın emeklerini boşa çıkartmayalım. Herkese başarılı bir sınav ve emeklerinin karşılığının alacağı bir sınav temenni ediyorum.”

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SORULAR BÖYLE GÖNDERİLDİ

531 nakil aracını, ÖSYM’nin kapalı matbaa merkezinden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve yetkililer uğurladı.

ELEKTROMEKANİK KİLİTLER

Araçların, sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşımı emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinasyonunda sağlanıyor. Bu merkezden yüksek güvenlik önlemleriyle uğurlanan şehirlerarası nakil araçları, özel zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemiyle koruma altına alındı, elektromekanik kilidin hangi saatte açılacağı merkezden kodlandı ve anahtarın log kayıtları tutuldu.

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KİTAPÇIKLAR YÜKLENDİ KASALAR KİLİTLENDİ

YKS’nin soru kitapçıkları ve sınav evrakını taşıyan 531 nakil aracı, ÖSYM’nin kapalı matbaa merkezinden 81 il ile KKTC’deki 254 sınav merkezine yüksek güvenlik önlemleri altında dün yola çıktı. Karekodlu kutularda saklanan soru kitapçıkları ile sınav evrakını taşıyan ve zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile koruma altına alınan 531 nakil aracı, ÖSYM’nin kapalı matbaa merkezinden törenle ayrıldı.

DÜNYADAN İZOLE ÇALIŞTILAR

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için çalışan 100’den fazla ÖSYM personeli, yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezinde bulunuyor.

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SİNYAL KESİCİLERLE GÜVENLİK

Sınavın hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor. Kapalı matbaa merkezinde görev yapan personel, YKS’nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi’nin tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak.

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DUR-KALK VE MOLALAR KAYITTA

Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi’ne getirilecek. Araçlar süreç boyunca özel yazılımlı araç takip sistemiyle GPS üzerinden izlenecek. Nakil araçlarının geçtiği güzergahlar, “dur-kalk” ve mola süreçleri ile süratleri her an ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi’nde kayıt altına alınıyor.

ARAÇLARIN BAŞINDA NÖBET

Sınav nakil araçları, sınav günü dağıtıma çıkacağı saate kadar bekletilecekleri noktalarda güvenlik güçlerinin gözetiminde yüksek hassasiyetle korundu. Farklı illere ulaşan her bir araç, 360 derece açıyla görüntü çekimi yapan kamera sistemi sayesinde ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi’nden net görüntülenen alanlarda oldu. Ayrıca güvenlik güçleri, araçların başında nöbet tuttu. Sınav sabahı, elektronik kilitler önceden belirlenen saatlerde ÖSYM kameralarının önünde ve güvenlik güçlerinin gözetiminde açılacak. Kapalı kutularda saklanan sınav evrakı, merkezlere dağıtılmak üzere şehir içi nakil araçlarına teslim edilecek. Şehir içi nakil araçları kullanılarak soru kitapçıkları ve cevap kağıtları sınav binalarına ulaştırılacak.

KİLİTLİ KUTULARDA SINIFLARA

Sınav evrakı, ÖSYM kameralarının önünde açılarak bina sorumlusu ve gözetmenler eşliğinde sınıflara dağıtılacak. Sınav gözetmenleri de kamera kaydıyla binalara alınacak. Adaylar ise dedektörlerle yapılan üst aramalarından sonra sınıflara girişler başlayacak. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi’ne getirilmek üzere yine yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak.

YÖK BAŞKANINDAN ADAYLARA MESAJ: EMEĞİNİZE GÜVENİN

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YKS öncesinde yayımladığı videolu mesajda adaylara başarılar diledi. Sınava hazırlık sürecinde gençlerin büyük emek verdiğini belirten Özvar şöyle konuştu: “Şimdi yapmanız gereken emeğinize güvenmek ve elinizden gelenin en iyisini ortaya koymaktır. Unutmayın, bu sınav önemli bir aşamadır ancak sizi tanımlayan yegane ölçü değildir. Yetenekleriniz, hayalleriniz ve hedefleriniz çok daha büyüktü. Üniversiteler sizleri bekliyor. Yeni fikirleriniz, enerjiniz ve hayallerinizle ülkemizin yarınlarını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek siz gençlerimize güveniyoruz. Emeklerinizin karşılığını almanızı temenni ediyor, yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını diliyorum.”

MİLLİ MAÇA YKS AYARI DEV EKRANLAR KURULMAYACAK

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS’de öğrencilerin huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri, sınav merkezlerine ulaşımda aksama yaşanmaması ve gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla valiliklere talimat gönderdi. 81 il valisine sözlü talimatta bulunan Bakan Çiftçi, “Toplu konut bölgelerine yakın alanlarda ses yükseltici sistemler aracılığıyla açık havada dev ekranlar kurularak maç izlenmesine yönelik faaliyetlerin kontrollü şekilde yapılmasını” istedi. Çiftçi ayrıca sosyal medya hesabındaki paylaşımında “Sınav öncesinde ve sınav saatlerinde korna çalınmaması, yüksek ses oluşturabilecek davranışlardan kaçınılması ve sessizliğin korunmasına hep birlikte katkı sunalım” ifadelerini kullandı. Talimatın ardından harekete geçen valilikler ve belediyeler, meydanlarda kurulacak dev ekranlardaki milli maç yayınlarının iptal etmeye başladı. Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK

Sınav öncesinde kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanında fotoğrafı veya T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık tutulacak. Buna göre merkez ilçe nüfus müdürlükleri, bugün 07.00-17.00, yarın ise 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet verecek. Adayların sınava giriş belgesi ve son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile başvuruda bulunmaları gerekiyor.