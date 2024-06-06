ÖSYM Başkanı Ersoy: YKS hazırlıkları tamamlandı

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ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak 2024-YKS için değerlendirmede bulundu. Ersoy, üç oturumdan oluşan sınava 3 milyondan fazla adayın başvurduğunu belirterek, sınavın 245 sınav merkezinde uygulanacağını söyledi.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda 9 bin 855 bina ve 176 bin 851 salon, Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumunda 6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salon, Yabancı Dil Testi (YDT) oturumunda ise 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacağını ifade eden Ersoy, soru dağılımına ilişkin, "8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 9 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan AYT'de, Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 9 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek YDT ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek. Ayrıca bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesi kararlaştırıldı" dedi.

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'EMNİYET TEDBİRLERİ ALINDI'

Sınavların yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını belirten Ersoy, "Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanmaktadır. Üç oturumda sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacaktır" ifadelerini kullandı. Sınav yerlerine ulaşımda adayların son dakikalara kalmaması noktasında hatırlatma yapan Ersoy, aday ve görevlilerin sınav binalarına ulaşım noktasında sorun yaşamamaları için paydaş kurumlarla koordinasyon kurulduğunu bildirdi.

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'SINAV GÜNLERİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK'

ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların sınava gireceği salon ve bina bilgilerini içeren sınav giriş belgelerinin 23 Mayıs'ta 'ais.osym.gov.tr' sayfasından ve AİS Mobil uygulamasından erişime açıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadır. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adayların mağdur olmamaları için ivedilikle nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekmektedir. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacaktır."

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'KAPALI MATBAA DÖNEMİ 9 HAZİRAN’DA TAMAMLANACAK'

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görev yapan personelin yaklaşık 40 gündür dünyadan izole kapalı matbaa döneminde bulunduğunu anımsatan ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınavın tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor. YKS oturumları için bu sene 5,5 milyona yakın soru kitapçığı burada basıldı, 1500 ton kağıt kullanıldı. Kapalı matbaa döneminde görev yapan personel, YKS'nin son oturumu olan YDT'nin 9 Haziran’da tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak" dedi.

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'BİR MİLYONA YAKIN PERSONEL GÖREV YAPACAK'

YKS'nin tüm aşamalarında diğer devlet kurumlarıyla iş birliği içerisinde bulunduklarını belirten Ersoy, üç oturumda bir milyona yakın kişinin görev alacağını, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini bildirdi. Katkılarından dolayı ilgili tüm kurumlara ve sınav görevlilerine teşekkür eden Ersoy, ardından adaylara seslenerek, "Acısı ve tatlısıyla uzun ve zorlu bir hazırlık süreci geçirdiniz. Her şeyden önce şu bilinmelidir ki sizler ülkemiz için çok kıymetlisiniz. Büyük emek sarf ettiniz, sizlerin emeği, bizler için emanettir. ÖSYM olarak emeklerinizin karşılığını alacağınız şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Adaylarımızın sınav gününden önce sınava girecekleri binaları görmelerini ve sınavdan bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmalarını bekliyoruz. Sınava giriş belgelerinizi ve geçerli kimlik belgesini yanınıza almayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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Ersoy ayrıca, sınav günü için okul çevrelerinde gürültü yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.