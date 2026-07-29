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ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 2026-YKS tercih süreci başladı

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#YKS#Tercih#ÖSYM
ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 2026-YKS tercih süreci başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 12:20

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamayla 2026-YKS tercih işlemlerinin başladığını söyledi. Adaylara kılavuz, YÖK Atlas verileri ve uzman desteğinden yararlanma çağrısında bulunan Ersoy, tercihlerin 10 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sürecinin başladığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 2026-YKS tercih süreci başladı

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci başladı. Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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#YKS#Tercih#ÖSYM

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