ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: 2026-YKS tercih süreci başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamayla 2026-YKS tercih işlemlerinin başladığını söyledi. Adaylara kılavuz, YÖK Atlas verileri ve uzman desteğinden yararlanma çağrısında bulunan Ersoy, tercihlerin 10 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sürecinin başladığını bildirdi.
Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, YKStercih süreci başladı. Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.